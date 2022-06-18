20 російських крилатих ракет типу «Калібр» у готовності до застосування по Україні

Збройні формування держави-терориста Росії готові завдати ракетний удар за допомогою 20 ракет «Калібр», розташованих на суднах чорноморського корабельного угруповання РФ. Про це повідомляє Об’єднане командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує триматися на безпечній для себе відстані від берега, аби не наражатися на чергове ураження. Однак, 2️0 крилатих ракет типу «Калібр» – в готовності до застосування по Україні», – йдеться у повідомленні.

При цьому командування вважає малоймовірним проведення російської десантної операції на півдні України, однак повністю не виключає її.

Окрім того, в ОК «Південь» нагадали про мінну небезпеку на морському узбережжі України.

«Вздовж узбережжя можливі виявлення морських мін, зірваних штормом і дрейфуючих до берега», – зазначили військові.

Нагадаємо, що вночі і вранці 18 червня росіяни атакували ракетами Одеську область і місто Кременчук на Полтавщині. На Одещині російські ракети збили, а ось у Кременчуці вони влучили в нафтопереробний завод і теплоелектроцентраль. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що Кременчуцький НПЗ після чотирьох ракетних атак росіян не підлягає відновленню.