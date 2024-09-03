Пожежа на нафтобазі тривала з 18 серпня по 2 вересня

На нафтобазі у Пролетарську у Ростовській області Росії 2 вересня вдалося загасити пожежу, що тривала 16 днів після атаки українських дронів. Внаслідок загоряння пошкоджено 30 резервуарів по 500 м³ палива.

У вівторок, 2 вересня, російська служба «Радіо Свобода» опублікувала супутникові знімки з порівнянням нафтобази у Пролетарську до атаки БпЛА, та після – через 16 днів пожежі. На світлинах видно, що вогонь пошкодив переважну більшість резервуарів із паливом.

Кожен із резервуарів на нафтобазі містить до 500 м³ палива. За даними журналістів, в результаті пожежі постраждали понад 30 резервуарів. Крім того, під час спроб гасіння вогню постраждали 49 російських пожежників.

Нагадаємо, що в ніч на 18 серпня безпілотники Збройних сил України атакували нафтобазу «Кавказ», внаслідок чого там зайнялися дві потужні пожежі. У Генштабі ЗСУ підтвердили влучання українських безпілотників та поінформували, що нафту з НПЗ передавали російській армії.