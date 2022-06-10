Загроза ракетних ударів з моря залишається високою

Угруповання Чорноморського флоту Росії посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет, а також продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря.

Оперативне командування «Південь» повідомляє, що загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності один великий десантний корабель.

«Зараз 40 крилатих ракет націлені на Україну, це два підводні човни та чотири надводні носії ракет. Крім того, зараз на чергуванні в морі ми зафіксували один великий десантний корабель. Решта тримається ближче до пунктів базування в окупованому Криму», – розповіла керівниця прес-центру сил охорони і оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Сили оборони продовжують заходи забезпечення безпеки та бойової підготовки.

Нагадаємо, російські військові почали частіше вдаватися до ударів застарілими протикорабельними ракетами. ЗСУ відкинули окупантів на 100 кілометрів від берега.