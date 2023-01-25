Сліди від удару російського снаряда в продуктовий магазин на Херсонщині, 25 січня 2023

Російські загарбники вдень у середу, 25 січня, обстріляли місто Берислав у Херсонській області й поцілили у продуктовий магазин, де в цей час перебували люди. Двоє людей загинули, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

«Російська армія масованим вогнем вкрила Берислав. Посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди», – сказано в повідомленні.

У Херсонській ОВА додали, що внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Ще троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 січня в Бериславському районі під російський обстріл потрапив автомобіль поліцейських з Миколаївської області. Один поліцейський загинув.