Росіяни обстріляли продуктовий магазин на Херсонщині, є загиблі
Окрім загиблих, унаслідок обстрілу росіянами продуктового магазину є також поранені
Російські загарбники вдень у середу, 25 січня, обстріляли місто Берислав у Херсонській області й поцілили у продуктовий магазин, де в цей час перебували люди. Двоє людей загинули, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
«Російська армія масованим вогнем вкрила Берислав. Посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди», – сказано в повідомленні.
У Херсонській ОВА додали, що внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Ще троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували, лікарі надають їм необхідну допомогу.
Як повідомляв ZAXID.NET, 19 січня в Бериславському районі під російський обстріл потрапив автомобіль поліцейських з Миколаївської області. Один поліцейський загинув.