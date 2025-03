Знімок окупанта, який переможниця конкурсу зробила на Донеччині

Конкурс документальної фотографії World Press Photo визначив 42 регіональних переможців, серед яких двоє росіян, білоруска та двоє німців, які створили пов'язані з Україною проєкти. Зокрема, одним з переможних став знімок української дитини, а іншим – поранений окупант у польовому шпиталі біля Бахмута. Асоціація українських професійних фотографів (АУПФ) розкритикувала рішення журі й вважає, що конкурс робить видимою позицію агресора.

«Замість засудження агресора конкурс акцентує на співчутті до нього. На нашу думку, таке нагородження не відповідає заявленій меті конкурсу – поєднувати світ важливими історіями, особливо в ситуації загарбницької війни, яку Росія веде проти України вже 11 років», – йдеться у заяві українських фотографів.

Зазначимо, що в категорії «Одиночні фотографії» від Європи журі World Press Photo визначило переможцями німецьких фотографів Флоріана Бахмаєра та Нанни Гайтманн. Бахмаєр сфотографував шестирічну Ангеліну з Харківщини. Після російських обстрілів дитина почала страждати на панічні атаки.

Українська дитина з Харківщини. Фото Флоріана Бахмаєра

Росіянка за походженням Гайтманн, яка знімає для The New York Times, представила знімок пораненого бойовика псевдореспубліки, який скоював злочини проти українців. На думку журі, фото дитини й окупанта є «візуальною парою», яка передає як фізичний і психологічний виміри конфлікту.

На думку члена АУПФ та фотодокументаліста Сергія Коровайного, поєднання фото дитини й окупанта є маніпуляцією. «Це неемпатична, поверхнева, натягнута шляхом візуальної подібності маніпуляція, що прибирає відповідальність за загарбницьку російську війну в Україні з "простих росіян" – військових та цивільних. Яка заохочує російський guiltwashing. Яка максимально недоречна під час war of choice, що її веде Російська Федерація», – написав Сергій Коровайний.

Кореспондент російського державного агентства ТАРС Михайло Терещенко здобув перемогу в категорії «Фотографічні історії» за проєкт про антиросійські протести в Грузії. В інтерв’ю ТАРС він розповів, що росіяни «визволяли» Маріуполь і фото з цього «визволення» він відправляв на конкурс у 2022 році. Асоціація українських професійних фотографів зазначила, що вперше з 2022 року у конкурсі перемагають росіяни.

«Це стало несподіванкою, адже після перемоги українця Євгена Малолєтки у 2023 році та викриттів масштабних російських кампаній дезінформації, перемога росіян в конкурсі здавалася малоймовірною», – зазначили фотографи.

Протести в Грузії. Фото Михайла Терещенка

Ще одна переможниця конкурсу – росіянка Альона Кардаш, яка зараз мешкає в Німеччині. Вона отримала нагороду у категорії «Довгострокові проєкти». Кардаш створила проєкт про психологічну відірваність сучасної Росії від реальності. Водночас війну проти України росіянка називає «спецоперацією».

It Smells of Smoke at Home. Фото Альони Кардаш

У категорії «Південно-Східна Азія та Океанія» перемогу здобула білоруська фотографка Тетяна Чіпсанова. Вона зробила фото, які присвячені предкам маорійського племені Нгаї Таху в Новій Зеландії.

Нагадаємо, що у 2024 році переможницею конкурсу стала українська фотографка Юлія Кочетова. Вона розкритикувала цьогорічний вибір журі.

«Очевидно, я здивована бачити стільки уваги до наративу про “російську душу” серед регіональних переможців цього року. Не можу уявити, як почуваються грузинські фотографи через те, що їхні протести проти російського впливу були показані через зображення фотографа з російського державного агентства. Це особиста відповідальність – як про цю війну розповідатимуть через роки. Важливо продовжувати свідчити та документувати», – сказала Юлія Кочетова.

Додамо, що конкурс World Press Photo заснували 1955 року в Амстердамі. Він є одним із найпрестижніших щорічних премій в галузі фотожурналістики.