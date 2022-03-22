У вівторок, 22 березня, російські військові розстріляли людей у черзі в магазин у Сєвєродонецьку. Кількість загиблих та поранених, за даними голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, ще уточнюється.

«Окупанти поцілили в магазин у Сєвєродонецьку. Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється. Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами…», – написав Сергій Гайдай.

Розстрілювати цивільних – це один з методів ведення війни для росіян. За час вторгнення в Україну ворожа армія неодноразово розстрілювала автівки мирних мешканців чи прицільно вбивала цивільних. Нещодавно у Чернігові росіяни розстріляли 10 людей у черзі по хліб, а під час евакуації на Київщині розстріляли колону з жінками та дітьми.