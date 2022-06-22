41-річний фотодокументаліста Макса Левіна вбили російські військові під час окупації Київщини

Український фотожурналіст Макс Левін, якого на початку квітня знайшли мертвим на Київщині, міг бути страчений російськими військовими. Такого висновку дійшли фахівці Міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів», які у середу, 22 червня, опублікували власне розслідування.

Макс Левін та його друг, військовий Олексій Чернишов зникли на лінії фронту тоді окупованої частини Київщини у березні. 1 квітня, після деокупації регіону їхні тіла знайшли у лісі поблизу села Мощун, що за 20 км на північ від Києва. З’ясувалося, що вони загинули ще 13 березня.

Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» направила в Україну двох слідчих для власного розслідування обставин смерті фотодокументаліста. Вони дійшли висновку, що Макса Левіна і Олексія Чернишова стратили російські військові.

Експертам вдалось визначити місце вбивства, де вони знайшли обгорілий автомобіль, кулі, а також документи Олексія Чернишова. Слідчі також знайшли кілька предметів зі слідами ДНК, а також кулю, яка ймовірно влучила в Макса Левіна. Експерти зазначають, що ймовірно Левіна та Чернишова стратили після допитів та тортур.

«Аналіз фотографій з місця злочину, зроблених на місці спостережень та вилучених речових доказів, чітко вказують на страту, якій, можливо, передував допит або навіть катування», – повідомив генеральний секретар RSF Крістоф Делуар.

«Репортери без кордонів» розробили дві гіпотези щодо того, як загинули журналісти. Докази вони передали СБУ.

Зазначимо, що Максу Левіну був 41 рік. Він працював фотокореспондентом і та оператором для багатьох українських і міжнародних видань, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували також Wall Street Journal, TIME, Break, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Максим був одним із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла. До того у 2014, під час Революції Гідності, він був поранений під час пікету під Києво-Святошинським судом. У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, дружина та літні батьки.