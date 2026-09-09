Внаслідок удару є жертви та постраждалі серед цивільних

У ніч на середу, 9 вересня, російські окупанти атакували безпілотниками пункт пропуску «Старокозаче» на Одещині, який сполучає Україну з Молдовою. Внаслідок атаки там є загиблі та постраждалі цивільні, які перебували поруч з КПП, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

За даними прикордонників, росіяни дронами атакували міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче», розташований у Білгород-Дністровському районі Одещини. Безпілотники влучили інфраструктурі КПП та прилеглій території, внаслідок чого виникли пожежі.

«На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Доповнено 08:15. У пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.

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«Рятувальники евакуювали з місця ворожого удару 16 людей та автобусом доправили їх до безпечного місця для тимчасового розміщення», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Внаслідок удару КПП тимчасово призупинив оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону. Молдову поінформували про атаку на пункт пропуску.

Нагадаємо, 1 вересня росіяни вдарили дронами по КПП «Орлівка», що сполучає Україну та Румунію. Внаслідок атаки пункт пропуску зазнав ушкоджень, його роботу призупиняли.