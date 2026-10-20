Внаслідок удару по дорозі загинули три людини

Вранці вівторка, 20 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Дрони впали на трасу у прилеглому до Києва селищі, а також поблизу АЗС на вʼїзді до столиці. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, повідомили у пресслужбі прокуратури Київщини, а також у КОВА та КМВА.

Перша атака, що припала на проїзну дорогу, сталася близько 09:30 у селищі Чабани у Фастівському районі. За даними голови ОВА Тимура Ткаченка, дрон атакував трасу Київ — Одеса.

На фото, поширених ДСНС та прокуратурою, видно згорілі автомобілі, які стоять на проїзній частині. У пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок атаки згоріли дві автівки.

У пресслужбі прокуратури Київщини повідомили, що дрон скерували на дорогу неподалік одного з торговельних центрів. Внаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, ще четверо зазнали поранень.

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Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ще один безпілотник впав у Голосіївському районі – біля АЗС, розташованої на межі міста і Київської області. Внаслідок атаки загинула людина.

«Уже шестеро постраждалих у Голосіївському районі. Пʼятьох поранених медики госпіталізували», – повідомив Кличко.

Зазначимо, у ніч на 20 жовтня росіяни атакували дронами ще три райони Київської області. Внаслідок атак у регіоні загинули чотири людини, і ще 27 постраждали. Загалом станом на ранок у Києві та Київській області відомо про щонайменше сімох загиблих та 37 поранених.