Внаслідок російських атак у морі постраждали пʼятеро людей

У пʼятницю, 19 червня, російські безпілотники атакували два цивільних судна у Чорному морі. Внаслідок атаки загинув один член екіпажу, ще пʼятеро людей поранені, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За даними міністра, під дронову атаку потрапили два цивільні судна. Зокрема, постраждав корабель під прапором Панами, де внаслідок удару загинув член екіпажу.

«Ще двоє моряків отримали поранення, один із них – тяжкі», – повідомив Олексій Кулеба.

Також під дронову атаку потрапило судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Там поранені троє членів екіпажу.

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«Це черговий доказ того, що Росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом – цивільні екіпажі, торгівельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів», – наголосив Кулеба.

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Нагадаємо, 7 червня росіяни атакували рятувальні катери в Чорному морі, які виконували гуманітарну місію. Внаслідок ударів на суднах, які перебувають під міжнародним захистом, є постраждалі.