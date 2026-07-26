Дрон впав на супермаркет АТБ в Чернігові

У неділю, 26 липня, російські окупанти атакували дроном супермаркет АТБ в Чернігові. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них – дитина, повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Вибухи в Чернігові пролунали близько 16:10. Згодом Брижинський повідомив, що один з ворожих безпілотників впав на супермаркет АТБ у районі ЗАЗ.

«Унаслідок удару загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина. Ще четверо людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані», – повідомив Дмитро Брижинський.

На місці події працюють екстрені служби. Наразі наслідки атаки уточнюються.

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Доповнено о 17:16. За повідомленням МВА, кількість постраждалих внаслідок атаки на АТБ зросла до семи людей.

Доповнено о 17:40. Кількість поранених у Чернігові зросла до 13 людей. Із них – четверо чоловіків та девʼятеро жінок.

«Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому», – повідомив голова МВА.

Доповнено 17:43. На російський удар по АТБ відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Росіяни продовжують “перемагати” звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу», – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що російські атаки є свідомим терором, який немає жодного військового виправдання. Він закликав іноземних партнерів надавати більше підтримки та засобів ППО, а також запровадити сильніші санкції проти Росії.

Доповнено о 19:00. Начальник Нацполіції Чернігівської області Володимир Тимошко у коментарі «Суспільному» повідомив, що, за попередніми висновками, АТБ у місті атакував російський реактивний безпілотник «Герань-4», обладнаний відеокамерою. Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано били по цивільному обʼєкту задля найбільшої кількості жертв.

«Це вказує, що це не воєнні дії, це акт тероризму, акт їх безглуздої ненависті до всього, що пов'язано з українством і Україною. Зокрема, їх ненависті до будь-якої людини, в тому числі до цивільних», – сказав Тимошко.

Нагадаємо, вранці 26 липня росіяни атакували Кривий Ріг, під удар потрапив ТЦ «Епіцентр». Там зайнялася масштабна пожежа.