Наслідки атаки по багатоповерхівці в Києві

У ніч на пʼятницю, 25 вересня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Під удар потрапило Запоріжжя, де пошкоджені дві лікарні, а також Київ, де дрон влучив у багатоповерхівку.

Про атаку на Запоріжжя повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін. За його словами, росіяни вдарили по місту вранці 25 вересня.

Внаслідок атаки виникла пожежа в одному з медичних закладів. На фото, оприлюднених Семікіним, видно вибиті вікна, задимлення та пошкоджений фасад у будівлі лікарні. Постраждав чоловік, йому надають медичну допомогу. З медзакладу евакуювали пʼятеро людей.

Згодом голова ОВА повідомив, що внаслідок ранкової атаки росіян постраждав ще один медзаклад. Від дронової атаки пошкоджені приміщення закладу, машини швидкої допомоги та цивільні авто.

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У пресслужбі ДСНС повідомили, що кількість поранених внаслідок удару по Запоріжжю зросла до двох людей.

«Рятувальники разом із персоналом евакуювали з поверхів 7 пацієнтів, зокрема маломобільних людей, та ліквідували пожежу в одному з відділень. Також руйнувань зазнали багатоповерхівки, гаражі й автівки за іншими адресами», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Крім того, під російську атаку потрапив Київ. Зокрема, у Соломʼянському районі міста уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, а в Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля.

«Також стало відомо про одного постраждалого. Йому надається необхідна допомога», – повідомили у пресслужбі Київської МВА.

Згодом міська адміністрація повідомила, що в Печерському районі внаслідок падіння дрона пошкоджений житловий будинок. На місце події виїхали рятувальники. За даними міського голови Віталія Кличка, влучання відбулося на рівні 7-10 поверхів.

Доповнено о 08:52. У пресслужбі КМВА повідомили, що внаслідок атаки на Печерський район постраждала людина.

Доповнено о 09:12. Внаслідок атаки на Печерський район загинув 14-річний хлопчик, повідомили у пресслужбі КМВА.

«Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється», – повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Окрім Києва, росіяни спрямували дрони по Київській області. Під атаку потрапили три райони Київщини. Зокрема, у Бориспільському районі внаслідок атаки загорілося деревообробне підприємство, у Броварському – пошкоджена складська будівля, а в Обухівському – постраждали три приватні будинки та чотири автомобілі. Крім того, у Бучанському районі через атаку постраждала людина, у приватному будинку виникла пожежа.

Також під російську атаку потрапила Одеська область. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни масовано атакували житловий сектор та логістичні приміщення поштового оператора в регіоні.

Внаслідок атаки загинула людина, ще одна зазнала поранень. Наразі триває ліквідація наслідків ударів.