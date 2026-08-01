Наслідки атаки на Київ у ніч на перше серпня

У ніч на суботу, 1 серпня, російські окупанти масовано атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули щонайменше девʼятеро людей, ще три десятки отримали поранення, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи пролунали у місті близько 01:36. Руйнування зафіксували у пʼятьох районах міста.

Так, у Дарницькому районі внаслідок атаки зайнялася пожежа в адмінбудівлі, та зазнала руйнувань. Також в районі пошкоджена інша нежитлова будівля, пошкоджені будинки та загорілися авто, повідомили у пресслужбі ДСНС. Крім того, в одному зі скверів виявили вирву. У цьому районі внаслідок російських ударів загинули семеро людей, ще 14 постраждали. Серед них – двоє дітей.

У Соломʼянському районі ракета частково зруйнувала пʼятиповерховий житловий будинок, там зайнялася пожежа. Внаслідок атаки там загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення. Серед постраждалих є двоє дітей. Через падіння ракетних уламків на багатоповерховий будинок у районі були заблоковані люди, рятувальники евакуювали з пошкодженої будівлі 35 людей.

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У Шевченківському районі внаслідок атаки загорілися нежитлова будівля та автомобілі швидкої допомоги, а також зайнялася пожежа на території кіностудії. Рятувальники отримали повідомлення про одну поранену людину.

У Печерському районі обстріл пошкодив чотири приватні будинки, а також господарчі споруди. У Дніпровському районі внаслідок атаки пошкоджений магазин.

За даними ДСНС, загалом внаслідок нічної атаки на Київ 1 серпня загинули девʼятеро людей, ще 27 постраждали. Згодом Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 28 людей.

Доповнено о 09:19. Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 30 людей, повідомили у пресслужбі КМВА.

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Доповнено о 09:59. На масований удар по Києву відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що через обстріл пошкоджені 18 будинків, школа, посольство Литви та об’єкти інфраструктури.

«Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до “петріотів”. І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію завдавати такі удари проти життя», – повідомив Зеленський.

Також внаслідок російських ударів постраждав один з промислових обʼєктів у Бучанському районі Київщини. Там зазнали поранень двоє людей. Також пошкоджений приватний будинок у Вишгородському районі.