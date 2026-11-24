Пошкоджена внаслідок обстрілів вюагатоповерхівка

У ніч на вівторок, 24 листопада, російські окупанти вчергове вдарили по житловій забудові Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще 40 отримали поранення, повідомив голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Про атаку на місто посадовець повідомив близько 04:45 24 листопада. Зазначимо, тоді Повітряні сили ЗСУ повідомили про керовані авіабомби, які росіяни скерували на Запоріжжя. Крім того, ПС близько 03:30 попередили про ворожий дрон, який рухається в напрямку Запоріжжя.

Під удари потрапила житлова інфраструктура міста. Значні ушкодження отримали будинок у приватному секторі, а також житлова багатоповерхівка.

На фото, оприлюднених Федоровим, видно, що пʼятиповерховий будинок сильно постраждав внаслідок атаки – там пошкоджений фасад та вибиті всі вікна. Крім того, пошкоджений автомобіль, який був припаркований поруч з будинком. Також ушкоджень зазнав приватний будинок, там зайнялася пожежа.

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Внаслідок ударів загинули двоє людей. Ще 22 людини дістали поранень, серед них двоє дітей – 6 та 16 років. Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 30 людей.

«Серед них немовля, 6-річний хлопчик та 16-річна дівчинка», – повідомив Федоров.

Доповнено 08:13. Кількість поранених внаслідок атаки зросла до 40 людей.

На місцях удару працюють рятувальники, правоохоронці та медики.

За даними Федорова, за добу росіяни атакували Запоріжжя та область 17 авіабомбами та 553 дронами різної модифікації (переважно FPV). Також регіон постраждав від обстрілів зі РСЗВ та 114 артилерійських ударів. Загалом за добу постраждала 31 людина, двоє загинули.

Нагадаємо, 21 листопада росіяни масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок атак зайнялися пожежі біля житлових будинків та пошкоджені багатоповерхівки. Через удар по місту постраждали троє людей, двоє з яких – діти.