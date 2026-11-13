Внаслідок атаки постраждали дві пʼятиповерхівки, приватний сектор та підприємство

У пʼятницю, 13 листопада, російські окупанти вдарили з РСЗВ по приватному сектору Запоріжжя. Внаслідок атаки є загиблі та багато постраждалих, повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За даними посадовця, росіяни атакували промислове підприємство, а також приватний сектор. Крім того, пошкоджені дві житлові пʼятиповерхівки у Космічному районі Запоріжжя.

Внаслідок атаки на приватний сектор загинув 17-річний хлопець. Крім того, згодом підтвердилася загибель чоловіка, який опинився під завалами атакованого підприємства.

Близько 17:45 Михайло Семікін повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки на Космічний район зросла до 50 людей. За його словами, восьмеро з потерпілих – діти.

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Доповнено 19:45. Голова ОВА повідомив, що під час розбирання завалів пошкоджених пʼятиповерхівок на співробітника рятувальної служби «Кобра» впала бетонна плита. Він загинув на місці від отриманих травм.

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада росіяни атакували житлову забудову Рівного. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, там постраждали шестеро людей.