Держдума РФ

На Запорізькому напрямку командування російського 291-го гвардійського мотострілецького полку використовує імена загиблих військових для фальсифікації результатів псевдовиборів до Держдуми РФ. Про це повідомив партизанський рух «Атеш».

З 29 серпня на окупованих територіях України триває так зване дострокове голосування на парламентських виборах до Держдуми РФ. За даними «Атешу», російські військові використовують цю процедуру для масштабних фальсифікацій.

Так, командування 291-го мотострілецького полку отримало негласну вказівку забезпечити визначену кількість голосів за путінську партію «Єдіная Росія». Однак через значні втрати в підрозділі не вистачає особового складу для виконання встановленої квоти.

«Щоб приховати різницю між реальною чисельністю та необхідними показниками, канцелярії та штаб полку навмисно затримують офіційне оформлення документів про смерть та статус “зниклих безвісти”. Штабні офіцери просто заповнюють стоси бюлетенів за “мертві душі”, після чого особисто їдуть і здають ці фальшивки в Мелітополі, Бердянську та Токмаку», – ідеться в повідомленні.

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Серед загиблих російських окупантів, чиї імена використовують для фальсифікації результатів, є:

розвідник, солдат Замір Кажаров;

командир танка, старший сержант Валентин Александров;

стрілець, єфрейтор Валерій Карпенко.

В «Атеші» додають, що 291-й полк це не єдиний російський підрозділ, де вдаються до такої практики. Подібні негласні норми змушують командирів різного рівня по всій лінії фронту маскувати реальні втрати та використовувати списки загиблих, щоб одночасно приховати реальну картину від вищого керівництва та відзвітувати Кремлю про «стовідсоткову підтримку».