Раніше росіяни завезли на АЕС техніку, зброю і боєприпаси

Окупанти розуміють, що ЗСУ не обстрілюватимуть територію біля ядерного обʼєкта. Вони використовують територію біля ЗАЕС, щоби врятуватися від обстрілів українських захисників. Про це йдеться в звіті розвідки Міноборони Великої Британії

Зазначається, що наміри Росії відносно Запорізької АЕС після п'яти місяців залишаються незрозумілими. Але дії окупантів на обʼєкті могли поставити під загрозу безпеку експлуатації станції. На думку розвідників, росіяни, схоже, розмістили в прилеглих до станції районах артилерійські підрозділи та обстрілюють із неї українські території на західному березі Дніпра.

«Ймовірно, російські сили використали ширшу територію, зокрема сусіднє місто Енергодар, для відпочинку своїх сил. Вони використовують захисний статус атомної електростанції, щоби знизити ризик для свого озброєння та особового складу від атак ЗСУ», – зазначено у звіті.

Також про те, що Росія використовує ЗАЕС як військову базу для обстрілу українців говорив і державний секретар США Ентоні Блінкен. Він казав, що окупанти перетворили станцію на «ядерний щит». А в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі, щоби посилити страх ядерної катастрофи. До слова, нещодавно в МАГАТЕ повідомили, що ситуація на ЗАЕС вийшла з-під міжнародного контролю.

Нагадаємо, раніше міський голова Енергодара повідомляв, що росіяни розмістили техніку, зброю і боєприпаси в машинній залі енергоблоку ЗАЕС. На станції залишаються українські працівники.