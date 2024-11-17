Щонайменше 10 будинків поблизу місця влучання зазнали пошкоджень

Ввечері неділі, 17 листопада, російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по житловій забудові Сум. Ворожий снаряд влучив по 9-поверховій житловій будівлі, є загиблі та постраждалі, повідомили у прокуратурі Сумщини.

Приблизно об 20:40 окупанти завдали удару по густонаселеному мікрорайону Сум. На місці ураження зайнялася пожежа, пошкоджені щонайменше 10 прилеглих багатоповерхівок.

«Унаслідок атаки ворога, станом на 22:00 год, відомо про загибель 8 людей, серед яких одна дитина, іще 10 місцевих мешканців отримали поранення», – повідомили у пресслужбі прокуратури. Пізніше Сумська ОВА повідомила про 10 загиблих, серед яких – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

За даними кореспондентів «Суспільного», поранення внаслідок атаки на житловий будинок в Сумах зазнали щонайменше 49 людей. У пресслужбі Сумської ОВА повідомили, що з постраждалого будинку евакуювали понад 400 мешканців.

За фактом російської атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством). На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація уточнюється.