Серед постраждалих внаслідок удару – медичний працівник та правоохоронці, які прибули на місце вибуху

У ніч на п’ятницю, 31 травня, російські окупанти завдали чергового удару по житловій забудові Харкова. Окупанти влучили у п’ятиповерховий житловий будинок, під завалами якого можуть бути люди, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибух прогримів у Новобаварському районі Харкова приблизно о 00:10 31 травня. За даними Олега Синєгубова, окупанти влучили у п’ятиповерхівку, внаслідок чого зайнялася пожежа. Згодом голова міста Ігор Терехов повідомив про повторне влучання в будинок та заявив, що під завалами можуть бути люди.

Станом на 01:35 кількість постраждалих внаслідок атаки становила 13 людей. Серед них – 12-річна дівчинка та 12-річний хлопчик, яких госпіталізували. Ще троє людей загинули.

«Серед поранених – медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто “швидкої”. Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці», – повідомив Олег Синєгубов.

Приблизно о 03:50 Ігор Терехов заявив, що кількість постраждалих внаслідок влучання по житловому будинку зросла до 23 людей. Станом на 08:30 кількість загиблих внаслідок атаки зросла до чотирьох. Мер міста уточнив, що поранення також отримали правоохоронці, які прибули на місце вибуху.

За попередніми даними, росіяни випустили по Харкову ракети С-300. Олег Синєгубов підкреслив, що влучання снарядів зафіксовані виключно по цивільній інфраструктурі.

У прес-службі ДСНС повідомили, що росіяни завдали масованого ракетного удару по Харкову, внаслідок чого в різних районах міста постраждала цивільна інфраструктура. За даними рятувальників, кількість постраждалих внаслідок влучання по п’ятиповерхівці зросла до 24.

«Одна з ракет поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок, в наслідок чого, були повністю зруйновані конструкції з третього по п’ятий поверхи одного з його під'їздів. Сталася пожежа на площі 80 м². З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували шістьох людей, з них одну дитину», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Загалом, за даними рятувальників, у Харкові за ніч виникло п’ять осередків загоряння за різними адресами. Загальна площа займань склала 1200 м². Від вибухів постраждали харківські житлові будинки, транспорт, приватні підприємства та торговельні об’єкти.

Наразі триває ліквідація наслідків та розбір завалів.

Нагадаємо, 25 травня російські окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові. Внаслідок подвійного влучання ракет загинули 19 людей, ще 54 отримали поранення. Розбір завалів гіпермаркету тривав чотири дні, а залишки тіл загиблих ідентифікували за допомогою ДНК-лабораторій.