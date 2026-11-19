Російські вантажівки на трасі Р-280 («Новоросія»)

Через блокування Кримського мосту основний потік військових вантажів для російських окупантів на Запорізькому напрямку перенаправили на трасу Р-280 «Новоросія». Унаслідок цього зросли втрати російського транспорту. Про це 19 листопада повідомив військово-партизанський рух опору «АТЕШ».

За словами агентів руху з одного з підрозділів угруповання військ «Днєпр», на трасі Р-280 дедалі частіше знищують армійські вантажівки та автомобілі постачання.

«Після того, як міст заблокували, весь потік погнали однією трасою. Машини їдуть колонами, сховатися ніде. У результаті втрати транспорту зростають щодня, а боєкомплект і паливо доходять із великими перебоями», – розповів один з російських військових.

В «АТЕШі» зауважують, що концентрація постачання на одному маршруті робить військові колони вразливішими. Будь-які перебої на трасі безпосередньо впливають на доставку палива, боєприпасів та інших вантажів російським підрозділам на передовій.

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Нагадаємо, унаслідок атак протягом 16-17 листопада 2026 року було повністю знищено одну з арок та автомобільний проліт Кримського мосту.

У ніч на 19 листопада Кримський міст зазнав нової атаки. Мінтранс Росії заявило, що внаслідок нічної атаки безпілотника рух поїздів залізничною частиною Кримського мосту тимчасово призупинили.

Своєю чергою Збройні сили України привітали міст Васко да Гама в Лісабоні зі званням найдовшого мосту в Європі. Раніше цей статус мав Кримський міст. Чи йдеться про знищення мосту, наразі невідомо. Українська сторона офіційно не коментувала наслідки нічної атаки на переправу.