Вигляд на зруйновану будівлю в Авдіївці Донецької області, 23 березня 2023

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що окупанти посилюють виснажені загони своїх військових підрозділами «Вагнера» для наступу на Авдіївку Донецької області.

В огляді ISW йдеться, що російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку певну кількість висококваліфікованих підрозділів групи «Вагнера», щоб закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі. На підтвердження своїх припущень вони згадали заяву одного з речників ЗСУ та некролог одному з «вагнерівців», який вони знайшли в російських соцмережах.

Так, 25 березня начальник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що українська розвідка прогнозує появу «вагнерівців» на Авдіївському напрямку. Водночас 26 березня російський користувач соцмережі «ВКонтакте» опублікував некролог, в якому повідомив про загибель 20 березня в Авдіївці бойовика ПВК «Вагнер» Євґєнія Малготіна. У некролозі стверджується, що Малготін мав військовий досвід і воював у складі 2-го російського добровольчого загону Армії Республіки Сербської (яку зазвичай називають Армією боснійських сербів) у 1992 р.

«Малготін, схоже, був досвідченим бійцем і, ймовірно, представляє вищий клас бійців, які входять до складу сил спеціальних операцій "Вагнера". Хоча "Вагнер" залучив до операцій під Бахмутом переважно засуджених, ймовірно, у різних точках України є контингент висококваліфікованих бойовиків», – пишуть аналітики ISW.

Вони вважають, що російське військове керівництво, можливо, вирішило перекинути певні підрозділи «Вагнера» в район Авдіївки протягом останніх тижнів, щоб підтримати виснажені і менш якісні підрозділи терористів з «ДНР»у їхніх зусиллях із захоплення міста. Якщо такі бійці «Вагнера» воювали під Авдіївкою, їхня участь може пояснити обмежені тактичні успіхи, досягнуті в цьому районі протягом останнього тижня, зазначили аналітики ISW.