Для атаки на Київ росіяни застосували понад 40 балістичних ракет

У ніч на неділю, 19 липня, російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Обстріл став одним з наймасованіших ракетних ударів по Києву з початку повномасштабного вторгнення. У місті є загиблий та понад десяток постраждалих, повідомили у пресслужбах Нацполіції та ДСНС.

Про перші балістичні ракети у напрямку Києва Повітряні сили ЗСУ повідомили близько 01:20. Атака на місто тривала понад годину.

За даними поліції, під атаку потрапили шість районів міста. У пресслужбі ДСНС повідомили, що в Соломʼянському районі загорілися офісна будівля, житловий та нежитловий будинки. Також зайнялися пожежі у житлових та нежитлових будинках у Деснянському, Дніпровському та Святошинського району.

У Шевченківському районі внаслідок атаки загорілася триповерхова будівля та автомобілі, рятувальники деблокували людей з-під завалів. Під час рятувальних робіт на місці атаки виявили загиблу людину.

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«У Шевченківському районі внаслідок ворожого обстрілу загинула 89-річна жінка. Ще 13 громадян у Шевченківському, Деснянському та Соломʼянському районах – зазнали тілесних ушкоджень», – повідомили у пресслужбі поліції.

Згодом у пресслужбі ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 15 людей.

Крім того, обстріл зруйнував підземний перехід станції метро «Лукʼянівська» у Шевченківському районі. Через ушкодження станцію тимчасово закрили, поїзди на ній не зупиняються.

На відео, яке поширила «Радіо Свобода», видно, що через російський удар зруйнований вхід до метро. На фоні також видно зруйновані будівлі Лукʼянівського ринку та іншого входу до метро.

Також внаслідок атаки постраждала Київська область. У Бучанському районі зайнялися пожежі, зокрема на території складських будівель та логістичного обʼєкта. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Моніторингові канали повідомили, що для нічної атаки росіяни застосували проти Києва та Київщини понад 40 ракет. Це одна з наймасованіших атак балістичним озброєнням від початку повномасштабного вторгнення.