Поруч з будівлею, яку обстріляли ворожі війська, інших об’єктів немає

Біля Броварів Київської області російські загарбники обстрілами знищили склад з овочами і м’ясними продуктами. Частину з продуктів, які зберігалися на цих складах, мали передати захисникам України.

«Під час обстрілу Броварського району Київської області, який вчергове сьогодні влаштували орки, згорів овочевий склад “Вегі Тренд Інвест” та м’ясний склад “Вел Міт Інвест”. Знищені десятки тонн продукції. Це ще один удар по забезпеченню потреб Київщини та всієї України у харчуванні», – написав у вівторок, 22 березня, бенефіціар цих компаній Євген Коломієць.

Водночас він наголосив, що обстріл цих складів не може бути випадковістю, оскільки поруч немає жодних будівель.

«З першого дня війни ми відправляли свіжі овочі для годування наших бійців. Прикро, що зараз такої можливості вже не буде. За нашою інформацією, постраждалих в результаті пожежі немає. Орієнтовна оцінка збитків – 600 млн. Грн», – додав Коломієць.