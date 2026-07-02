Наслідки атаки на склад Червоного Хреста у Києві

Внаслідок масованого російського удару 2 липня у Києві знищений гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Через російську атаку зайнялася масштабна пожежа, яка знищила 320 тис. одиниць гуманітарного вантажу вартістю в понад 79 млн грн, повідомили на сторінці Червоного Хреста у фейсбуці.

На момент атаки в орендованому Українським Червоним Хрестом складі перебували гуманітарні вантажі для екстреного реагування на наслідки надзвичайних ситуацій. Також там було речі для медичних закладів та надання необхідної допомоги для людей з вразливих категорій.

На відео, оприлюдненому на сторінці Українського Червоного Хреста, видно вщент вигорілу складську будівлю. Подекуди залишилися лише металеві та бетонні конструкції.

Серед знищених запасів Червоного Хреста були:

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генератори,

теплові насоси,

медичне обладнання, зокрема медичні ноші, дефібрилятори, апарати ультразвукової діагностики, монітори пацієнта тощо,

ковдри, комплекти постільної білизни,

плівка для аварійного закриття пошкоджених вікон,

спальні набори,

тарпауліни,

гігієнічні набори,

товари першої потреби для постраждалих в надзвичайних ситуаціях.

«Знищений склад був одним із ключових логістичних центрів Українського Червоного Хреста. Саме звідси забезпечувалося виконання гуманітарних проєктів, спрямованих на підтримку населення. Також внаслідок удару пошкоджено вантажний транспортний засіб, який використовувався для доставки гуманітарної допомоги», – повідомили на сторінці організації.

Загалом російський удар знищив 320 тис. одиниць гуманітарної допомоги загальною вартістю в понад 79 млн грн.

Нагадаємо, 2 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ за останній час. Станом на 18:47 відомо про 22 загиблих та 100 поранених.