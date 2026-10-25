Полонений служив розвідником у 36-й російській бригаді

Бійці 225-го окремого штурмового полку взяли в полон російського військового, якого командування відправило на 20 км в український тил із прапором РФ. Окупант мав встановити стяг, щоб створити пропагандистське відео про нібито просування російських військ. Про це повідомили на сторінці 7-го окремого корпусу Десантно-штурмових військ.

Полонений служив розвідником у 36-й російській бригаді. За наказом командування він мав пройти від Гуляйполя до Терсянки в Запорізькій області, встановити російський прапор і повернутися на позиції. Так окупанти планували створити картинку, яка мала б імітувати їхнє просування.

Однак виконати завдання росіянин не зміг – натомість він потрапив у полон до бійців 225-го ОШП.

На оприлюдненому 7-м корпусом ДШВ відео полонений розповів, що до російської армії потрапив із колонії. Завдання з прапором він отримав приблизно через два місяці служби. За словами росіянина, досвідченіші військові попереджали його, що фактично відправляють «на м’ясо».

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Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки під час операції на Сумщині взяли в полон майже 30 російських військових, ще понад 100 – ліквідували.