Полк, який розгромили ЗСУ, має проблеми з дисципліною та бойовим духом

Російська армія зазнає значних втрат у бронетехніці, зокрема танках, через невдалі спроби оточити Авдіївку, що на Донеччині. Росіяни не змогли отримати бажаного прогресу та захопити місто, втративши більшість своїх танків.

Про це повідомили у вівторок, 28 березня, у прес-службі міністерства оборони Великої Британії. За даними розвідки, армія Росії втратила більшу частину бронетехніки 10-го танкового полку, який намагається захопити Авдіївку.

«10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу третього армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія підтримала вторгнення в Україну з серпня 2022 року», – повідомила розвідка.

У міноборони Британії зазначили, що третій армійський корпус Росії має проблеми з дисципліною та поганим моральним духом, демонструючи обмежену боєздатність. Імовірною причиною поразки танкового полку є помилкова тактика, яку обрало російське командування – лобові атаки, які несуть за собою колосальні втрати в окупантів. Подібну тактику росіяни використовували і під Вугледаром, не отримавши жодних успіхів.