Внаслідок російської атаки ввечері 13 та в ніч на 14 жовтня у Києві загинули три людини, ще понад 20 зазнали поранень. Росіяни обстріляли Київ балістичними ракетами, про які Україну не попередили західні партнери.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що російські окупанти завдали ударів по кількох енергообʼєктах в місті. Крім того, є значні руйнування житлової забудови.

У пресслужбі ДСНС України повідомили, що в Деснянському районі, в якому ракета вдарила по житловій багатоповерхівці, виявили тіла двох загиблих. Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 400 м².

«Вдалося врятувати 16 мешканців будинку. 21 людина постраждала, з них одна дитина», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

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У Голосіївському районі ракета влучила у нежитлову будівлю. Внаслідок атаки загинула людина, ще одна отримала поранення.

Крім того, пожежі виникли у двох недіючих будівлях у Дніпровському та Шевченківському районах. У Дарницькому районі внаслідок атаки загорівся газон.

Через удари по обʼєктах енергетики у Києві сталися аварійні відключення у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського районів, повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Доповнено 10:05. Премʼєр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що росіяни атакували всі три міські ТЕЦ. Кількість поранених внаслідок нічної атаки зросла до 25 людей.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну російську атаку та повідомив, що росіяни цілили саме по енергетиці в Києві, Київській області та Харкові. Внаслідок ударів понад 600 тис. людей залишилися без світла.

«Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої Президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю – такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви Президента Америки сильними», – написав Зеленський.

За даними президента, внаслідок нічної атаки є пошкодження обʼєктів та обладнання на 26 точках українського енергетичного комплексу, а також на чотирьох обʼєктах нафтогазового комплексу. Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня росіяни атакували нафтобазу в Луцьку, там зайнялася пожежа.

«Ми просимо Америку та кожного у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати, і відреагувати жорстко. Росія змарнувала можливість деескалації та чітко обрала продовжувати свою божевільну війну на знищення. Ми просимо Президента Трампа ввести сильні санкції проти Росії, тим більше закон Ліндсі Грема, який був нещодавно ухвалений і підписаний, це дозволяє та регламентує», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні, 13 жовтня, Володимир Зеленський повідомив, що партнери не надали Україні інформацію про балістичну атаку на Київ 12 жовтня. Удари пошкодили житлову інфраструктуру Києва. Ввечері 13 жовтня президент повідомив, що партнери знову не попередили Україну про балістичну загрозу для столиці.

14 жовтня Сергій Стерненко та Сергій Бескрестнов повідомили, що компанія SpaceX без попередження обмежила для Сил оборони використання терміналів Starlink. Через це відбувся зрив низки важливих військових місій.