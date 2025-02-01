Берлінське рекламне агентство використало світлину Ярослава Базилевича для реклами «Медузи»

Російське опозиційне видання «Медуза», яке базується в Латвії, за допомогою берлінської рекламної агенції запустило рекламу, в якій використало кадри війни в Україні. Рекламу медіа розповсюджують на західну аудиторію, повідомила 1 лютого членкиня української громадської організації «Віче Берлін» Вікторія Фешак.

Рекламу для російського ЗМІ безкоштовно розробило берлінське креативне агентство Lure, про що повідомили на його сторінці. За даними агенства, рекламна кампанія називається «Там, де закінчуються інші заголовки, починається Meduza». В агенстві пояснили, що створили рекламу для підтримки російських журналістів, «які щодня ризикують життям, щоб донести до нас правду».

За словами Вікторії Фешак, вона побачила рекламу «Медузи» в кінотеатрі у Берліні. Серед кадрів, які використали в рекламній кампанії – відео та фото вибухів внаслідок російських атак в Україні. Обкладинкою реклами стала світлина львів’янина Ярослава Базилевича на похороні власної дружини та трьох доньок, які загинули внаслідок російського обстрілу Львова 4 вересня 2024 року.

У коментарях під постами з рекламною кампанією українські користувачі висловили обурення та розкритикували рішення креативного агентства використати зображення українського горя для реклами «російської ліберальної преси», яка «страждає в еміграції».