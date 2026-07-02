Один з дронів скинув контейнер із червоною фарбою

Російське посольство у Швеції заявило у четвер, 2 червня, про чергову атаку БпЛА. За твердженням дипломатичного представництва, один з дронів скинув контейнер із червоною фарбою, а інший нібито мав муляж саморобного вибухового пристрою.

За даними російської сторони, інцидент стався вночі 2 липня. У диппредставництві стверджують, що один квадрокоптер скинув на територію посольства контейнер із червоною фарбою, а інший безпілотник із прикріпленим муляжем вибухівки впав поблизу будівлі.

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«Остання обставина свідчить про те, що ми маємо справу не просто з провокацією, а з відвертою спробою залякування співробітників російської місії. Щодо цього скажемо прямо: не вийде», – йдеться у повідомленні.

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Також у російському диппредставництві стверджують, що подібні випадки у Стокгольмі нібито стали систематичними. Там поскаржилися, що шведські правоохоронці, за їхніми словами, лише фіксують такі інциденти, але не досягають результатів у розслідуваннях.

«До будь-яких результатів розслідування цих провокацій, кількість яких уже сягає десятків, за більш ніж два роки так і не дійшло», – додали у посольстві.

Нагадаємо, 19 листопада 2025 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив, що країна відкличе згоду на функціонування останнього російського консульства у Польщі. Втім, вже в грудні країна вирішила не виселяти росіян із закритої дипустанови, побоюючись дзеркальних дій щодо польських дипломатів.