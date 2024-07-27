Тільки у БпЛА Shahed виявили низку товарів подвійного призначення з Європи та Азії

У ракетах та безпілотниках, які Росія щодня застосовує для щоденних атак по Україні, є компоненти з 20 країн – як східних, так і західних. Про це повідомила «Укрінформу» 26 липня заступниця директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Наталія Нестор.

За словами посадовиці, КНДІСЕ досліджує майже всі типи російських ракет, зокрема «Кинджал», «Іскандер», «Калібр», Х-101, Х-59 та інші, а також безпілотники Shahed-136, Shahed-121 та розвідувальні дрони «Картограф», «Орлан» та Supercam. У ракетах та безпілотниках знаходять деталі з 20 країн світу.

«Ракети та безпілотники, які Росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені у понад 20 країнах світу. Це Китай, Німеччина, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США, Канада, Іран тощо», – повідомила Наталія Нестор.

За словами посадовиці, серед іноземних деталей у дронах Shahed виявили:

американські сервоприводи, процесори, перемикачі та генератори,

контактні наконечники з Ірану,

китайські свічки запалювання та індикатори,

паливні енергетичні насоси з Німеччини та Великої Британії,

тайванські сальники та модулі Шотткі з Південної Кореї.

У ракеті «Кинджал»:

буфери, діоди, трансивери та перетворювачі з США,

іспанські датчики,

флеш-пам’ять з Тайваню,

японські фільтри;

німецькі реле;

перетворювачі зі Швейцарії.

«Це означає, що всі ракети та дрони, їхній основний високотехнологічний складник, без якого вони б не могли існувати, вироблений не в Росії, а в інших країнах. Мова про компоненти систем навігації, керування, наведення, мікросхеми, різноманітні чипи, датчики, плати тощо», – повідомила Нестор.

Експертка зазначила, що більшість компонентів є деталями подвійного призначення, які застосовують у побуті, зокрема, у пральних машинках, комп’ютерних технологіях тощо. Інститут засвідчив, що у ворожих ракетах немає однакового набору іноземних компонентів, тобто, росіяни виробляють снаряди лише за допомогою того, що вдалося завезти до Росії.

Зокрема, до Росії попри санкції потрапляють мікрочипи нідерландських компаній NXP і Nexperia. Продукцію компаній виявили у низці російських безпілотників, а також ракетах Х-101 та «Іскандер».

Нагадаємо, 18 липня у Польщу розпочали розслідування щодо наявності деталей польського виробництва в іранських БпЛА типу Shahed. Йдеться про паливні помпи, які входять до складу іранських БпЛА. За даними польських спецслужб, деталі іранській фірмі Iran Motorsazan продала польська компанія у Познані.