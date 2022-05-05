Російські авіаудари по транспортних вузлах не завадили постачанню зброї в Україну

У Пентагоні заявили, що російські авіаудари по важливих об'єктах інфраструктури мали на меті завадити постачанню Україні військової допомоги від Заходу, однак ці плани Росії не вдалися. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Вони (росіяни – ред.) намагалися уразити те, що, на нашу думку, є критично важливими інфраструктурними цілями на заході (України – ред.), в тому числі об’єкти електропостачання, транспортні вузли тощо. Ми розглядаємо це як їхні спроби підірвати можливості України щодо поновлення своїх сил», – зазначив Кірбі.

Представник оборонного відомства США запевнив, що попри такі удари, Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, в тому числі систем озброєнь. За словами Кірбі, США й інші західні країни мають багато способів для транспортування необхідної допомоги в Україну.

«Ми знаємо, що матеріали, зброя, боєприпаси потрапляють до рук українців», – наголосив речник Пентагону.

Нагадаємо, увечері 3 травня окупанти здійснили масові обстріли регіонів України: вразили електропідстанції, а внаслідок пошкодження інфраструктурних об'єктів почали затримуватися потяги. Без світла залишилися близько 250 тис. людей. Очільники області й міста наголосили, що ворог цілеспрямовано б’є по ланцюгах постачання, зокрема, гуманітарних вантажів із заходу на схід України.

У Командуванні Повітряних сил повідомили, що російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 або Ту-160 випустили близько 18 ракет по кількох областях України. В «Укрзалізниці» повідомили про пошкодження шести станцій у центрі та на заході України.

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що заздалегідь готувалися до таких сценаріїв ракетних ударів і розробили альтернативні логістичні маршрути, а збитки для пасажирських перевезень, бізнесу і сил української оборони мінімізували.

4 травня війська держави-терориста Росії знову завдали авіаударів по кількох областях України.