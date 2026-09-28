Росіяни вже використовували цей газогін для прихованого переміщення своїх штурмовиків

Російські військові на Харківщині намагалися вийти із зони бойових дій під прикриттям цивільних. Розвідувальні дрони зафіксували групу людей, яку окупанти повели з Куп’янської громади через газову трубу в напрямку РФ. Про це у понеділок, 28 вересня, повідомили у 2-му корпусі НГУ «Хартія».

За даними військових, 27 вересня розвідувальні безпілотники зафіксували групу з дев’яти цивільних, серед яких були діти, люди похилого віку та людина на милицях. Поруч із ними пересувалися чоловіки призовного віку у цивільному одязі.

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У «Хартії» припускають, що це могли бути російські військовослужбовці, які зняли форму та намагалися залишити зону бойових дій, використовуючи цивільних як прикриття.

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Як повідомили українські військові, людей вели з Куп’янська через Голубівку до газопроводу «Шебелинка – Острогозьк», після чого завели всередину труби. За даними «Хартії», російські військові вже використовували цей газогін для прихованого переміщення своїх штурмовиків у район Куп’янська.

Цього разу, за інформацією українських військових, тією самою трубою окупанти виводили цивільних. Їм доведеться подолати понад 10 км усередині газогону. Далі труба виходить у ліс, звідки людей, імовірно, планували вивезти на окуповану територію. Усю дорогу росіяни, за даними «Хартії», фільмували на камеру.

«Українські військові бачили групу і не відкривали вогонь, бо там були цивільні: діти та люди похилого віку. Росіяни на це й розраховували. За міжнародним правом кожна з цих дій окупантів є злочином», – заявили у «Хартії».

Нагадаємо, 17 вересня у бригаді НГУ «Спартан» повідомили, що російський молодший лейтенант добровільно здався в полон після того, як побачив відео з двома 19-річними окупантами, які також здалися українським військовим. 28-річний Іван із Кемеровської області заявив, що не хоче повертатися до Росії в межах обміну та планує долучитися до ГУР.