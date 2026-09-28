Російські військові на Харківщині прикривалися цивільними та повели їх через газову трубу до РФ
Людей вели з Куп’янська через Голубівку до газопроводу «Шебелинка – Острогозьк»
Російські військові на Харківщині намагалися вийти із зони бойових дій під прикриттям цивільних. Розвідувальні дрони зафіксували групу людей, яку окупанти повели з Куп’янської громади через газову трубу в напрямку РФ. Про це у понеділок, 28 вересня, повідомили у 2-му корпусі НГУ «Хартія».
За даними військових, 27 вересня розвідувальні безпілотники зафіксували групу з дев’яти цивільних, серед яких були діти, люди похилого віку та людина на милицях. Поруч із ними пересувалися чоловіки призовного віку у цивільному одязі.
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У «Хартії» припускають, що це могли бути російські військовослужбовці, які зняли форму та намагалися залишити зону бойових дій, використовуючи цивільних як прикриття.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як повідомили українські військові, людей вели з Куп’янська через Голубівку до газопроводу «Шебелинка – Острогозьк», після чого завели всередину труби. За даними «Хартії», російські військові вже використовували цей газогін для прихованого переміщення своїх штурмовиків у район Куп’янська.
Цього разу, за інформацією українських військових, тією самою трубою окупанти виводили цивільних. Їм доведеться подолати понад 10 км усередині газогону. Далі труба виходить у ліс, звідки людей, імовірно, планували вивезти на окуповану територію. Усю дорогу росіяни, за даними «Хартії», фільмували на камеру.
«Українські військові бачили групу і не відкривали вогонь, бо там були цивільні: діти та люди похилого віку. Росіяни на це й розраховували. За міжнародним правом кожна з цих дій окупантів є злочином», – заявили у «Хартії».
Нагадаємо, 17 вересня у бригаді НГУ «Спартан» повідомили, що російський молодший лейтенант добровільно здався в полон після того, як побачив відео з двома 19-річними окупантами, які також здалися українським військовим. 28-річний Іван із Кемеровської області заявив, що не хоче повертатися до Росії в межах обміну та планує долучитися до ГУР.