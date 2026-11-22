Корвет «Меркурій» належить до проєкту 20380 класу «Стерегущий»

У лівійському порту Бенгазі після потужного вибуху та пожежі міг бути повністю знищений російський корвет «Меркурій» проєкту 20380 класу «Стерегущий». Про це у неділю, 22 листопада повідомило видання Naval News із посиланням на кілька джерел. Інформацію про вибух у порту також оприлюднило Alwasat.

За даними Naval News, російський військовий корабель перебував у Бенгазі кілька днів. Після вибуху його охопило полум'я.

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«Повідомлення про потужний вибух у лівійському порту Бенгазі свідчить про те, що російський ракетний корвет майже напевно знищено. Полум'я охопило судно, хоча наразі неясно, чи воно затонуло біля причалу, чи просто згоріло», – зазначили в Naval News.

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За інформацією Alwasat, вибух стався в ніч на 22 листопада. Військове командування, уряд Лівії та адміністрація порту поки не коментували інцидент. Водночас Національне управління безпеки у східному регіоні країни повідомило журналістам, що в порту вибухнули боєприпаси. За його даними, ситуацію взяли під контроль.

За повідомленнями в мережі, під час інциденту над містом нібито намагалися збити невстановлену повітряну ціль. Офіційної інформації про причини вибуху наразі немає.

Що відомо про російський корвет «Меркурій»

Корвет «Меркурій» належить до проєкту 20380 класу «Стерегущий». Кораблі цього типу мають водотоннажність близько 2200 т із повним завантаженням, а їхня довжина становить приблизно 104 м.

Корабель заклали 2015 року на Північній верфі під назвою «Ретливий», спустили на воду в березні 2020-го, а у жовтні 2021 року перейменували на «Меркурій» на честь вітрильного судна Чорноморського флоту часів російсько-турецької війни 1828–1829 років. Прапор ВМФ РФ на ньому підняли 13 травня 2023 року в Балтійську. Початково корвет планували передати Чорноморському флоту, однак через перекриття Туреччиною Босфору його застосування орієнтували на Середземне море.

На озброєнні корветів є 100-мм артилерійська установка, зенітно-ракетні комплекси «Редут», протикорабельні ракети «Уран», системи ближнього ураження та протичовнові торпеди. Також вони можуть перевозити гелікоптер.

Формально «Меркурій» входить до складу Чорноморського флоту Росії, однак через війну в Чорному морі діє з баз Північного флоту в Арктиці. У Лівії корабель супроводжував конвой суден.

Naval News зазначає, що пов'язані з російським урядом судна, зокрема «Меркурій» і «Спарта II», використовують для перевезення військового експорту. Видання також згадує низку атак на пов'язані з Росією кораблі в Середземному морі та поблизу нього, за якими, за його оцінкою, може стояти Україна.

Зокрема, однотипний із «Меркурієм» корвет «Бойкий» у червні 2026 року зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки українських дронів у Кронштадті. Також раніше повідомляли про потоплення судна «Велика Ведмедиця» у грудні 2024 року та знищення газовоза Arctic Metagaz біля узбережжя Лівії в березні 2026 року.

Згодом в мережі з’явились супутникові фото, на яких видно, що внаслідок ураження корвет «Меркурій» затонув біля пірсу.

На супутникових фото видно, що судно затонуло. Фото: Vantor

Нагадаємо, 21 листопада у Фінській затоці безпілотники атакували російське вантажне судно Sparta II, яке прямувало із Санкт-Петербурга до Калінінграда. Після удару корабель втратив керування, і його занесло в територіальні води Фінляндії.

Яка роль російських військових у Лівії?

Росія поступово перетворює Лівію на один зі своїх головних військово-логістичних плацдармів у Середземномор'ї та Північній Африці. Москва співпрацює з генералом Халіфою Хафтаром, який контролює східну частину країни, зокрема порт Тобрук і район Бенгазі. Російські військові використовують місцеві порти для заходу кораблів, поповнення запасів і перевезення військової техніки. Крім того, на території Лівії діють російські військові та підрозділи Африканського корпусу, які прийшли на зміну ПВК «Вагнер». Лівійські аеродроми стали важливими транзитними пунктами для перекидання російських військових, озброєння та техніки до країн Сахелю, зокрема Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо.

Інтерес Москви до Лівії значно зріс після падіння режиму Башара Асада в Сирії наприкінці 2024 року, адже Росія втратила або принаймні поставила під загрозу свої ключові військові позиції в цій країні, зокрема військово-морську базу в Тартусі. Тепер Кремль намагається закріпитися в Лівії та отримати доступ до її портової інфраструктури, передусім у Тобруку. Це дало б російському флоту можливість підтримувати тривалішу присутність у Середземному морі, а Москві – посилити військовий вплив на південному фланзі НАТО та використовувати Лівію як базу для операцій в Африці. Водночас говорити про повноцінну російську військово-морську базу в Лівії поки передчасно: йдеться про розширення доступу до портів і військової інфраструктури.

Російські військові кораблі, знищені або безповоротно виведені з ладу Силами оборони України з лютого 2022 року

З лютого 2022 року Сили оборони України знищили або безповоротно вивели з ладу щонайменше 12 російських військових кораблів. Десять із них були знищені або затонули, ще два – великий десантний корабель «Мінськ» та ракетний корабель «Аскольд» – отримали критичні пошкодження, які фактично унеможливили їхнє повернення до повноцінної служби. Окрім цього, українські військові знищили щонайменше два катери різних типів («Мангуст» – 6 травня 2024 року, бухта Вузька, Крим; десантно-транспортний катер БК-16 – 1 квітня 2025 року, поблизу узбережжя окупованого Криму), а також низку менших плавзасобів, зокрема катери «Раптор», «Серна» та «Тунець».