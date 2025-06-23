Квартиру Тополі зруйнувала ударна хвиля від влучання по житловому будинку навпроти

Під час нічного масованого обстрілу Києва у ніч на 23 червня росіяни атакували житлову забудову міста та зруйнували багатоквартирний будинок у Шевченківському районі. Внаслідок атаки зруйнована квартира соліста українського гурту «Антитіла» Тараса Тополі, яка була розташована в сусідньому будинку, повідомив співак на своїй сторінці в фейсбуці.

За словами Тополі, будинок, де він проживав із родиною, пошкоджений ударною хвилею від російської балістичної ракети. За його словами, його квартира виходить прямо на житлову багатоповерхівку, в яку відбулося пряме влучання.

«Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані», – повідомив Тарас Тополя.

Співак повідомив, що в родині ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, вдаривши по житловій забудові. У Шевченківському районі ворожий снаряд зруйнував цілий під’їзд житлового багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки там загинули щонайменше п’ятеро людей, ще щонайменше 13 постраждали.