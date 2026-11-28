Росіяни на 20 років увʼзнили громадянина Колумбії, який захищав Україну у складі ЗСУ

Окупаційний суд у Донецькій області засудив 33-річного громадянина Колумбії Крістіана Моралеса Мендозу, який захищав Україну у складі ЗСУ. Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету Росії.

Російські силовики заявляють, що Крістіан Моралес Мендоза уклав контракт зі Збройними силами України у липні 2025 року. Він долучився до 60-ї окремої механізованої бригади й служив на посаді стрільця.

У жовтні 2025 року в районі Лиману на Донеччині, стверджує російське відомство, Мендоза «з автомата Калашнікова обстріляв двох військовослужбовців ЗС РФ», які нібито «забезпечували безпеку» на території так званої «ДНР». Після стрілянини російські військові захопили колумбійця в полон.

Окупаційний суд визнав Крістіана Моралеса Мендозу винним у найманстві та посяганні на життя російських військових. Колумбійця засудили до 20 років позбавлення волі. Вказується, що перші три роки він відбуватиме покарання у в’язниці, а потім – у виправній колонії суворого режиму.

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Нагадаємо, у жовтні 2026 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що за час повномасштабного вторгнення Росія завербувала до своєї армії понад 45 тис. іноземців зі 151 країни та невизнаних територій.