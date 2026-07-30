Росіяни пропустять чемпіонат світу з хокею, на якому вперше за 20 років виступить Україна в елітному дивізіоні

Міжнародна федерація хокею із шайбою (ІІХФ) не допустила Росію та Білорусь до участі в чоловічому чемпіонаті світу, що відбудеться 2027 року, повідомляє Tribuna.

У федерації заявили, що розглянули запити від Росії повторно і вирішила не допускати росіян до участі в чемпіонаті серед чоловіків, молодіжному чемпіонаті, а також чемпіонатах серед чоловіків та жінок до 18 років через «через триваючі занепокоєння щодо безпеки, захищеності та спортивної доброчесності».

Водночас рішення щодо участі Росії в чемпіонаті світу серед жінок розглянуть у листопаді, оскільки по кожному чемпіонату рішення приймають окремо.

Також до участі в чоловічому та молодіжному чемпіонатах світу не допустили Білорусь.

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Чоловічий ЧС-2027 пройде з 14 по 30 травня в Німеччині. Україна виступить в елітному дивізіоні вперше за 20 років. Національна збірна потрапила до групи А, де її суперниками стануть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Словенія.