Найбільш доступними за сумою першого внеску є три міста

Профільний портал ЛУН спільно з Національним банком України порахували середній перший внесок за програмою «єОселя» на найдешевшу квартиру на первинному ринку в різних містах України. Розповідаємо, скільки грошей на перший внесок потрібно накопичити в містах заходу України та які будуть додаткові витрати.

Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – це три будинки комфорт-класу, які дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Найбільше грошей на перший внесок потрібно у Львові – 904 тис. грн. На другому місці – Ужгород, де потрібно назбирати 697 тис. грн. В інших містах суми такі:

Рівне – 545 тис. грн;

Чернівці – 489 тис. грн; Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Тернопіль – 476 тис. грн;

Івано-Франківськ – 395 тис. грн;

Луцьк – 383 тис. грн;

Хмельницький – 363 тис. грн.

За що і скільки потрібно заплатити додатково

Окрім суми першого внеску, потрібно підготувати гроші на оформлення іпотеки: банківську комісію, оцінку нерухомості, послуги нотаріуса, страхування та інші платежі.

Наприклад, у випадку купівлі квартири вартістю 2,5 млн грн із першим внеском 20% покупець сплачує 500 тис. грн власних коштів, а сума іпотеки становить 2 млн грн.

За наведеними в розрахунку тарифами додаткові витрати будуть такими:

комісія за надання кредиту – 1% від суми іпотеки (20 тис. грн).

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування – 1% від вартості нерухомості, якщо покупець не має права на звільнення (25 тис. грн);

оцінка нерухомості – орієнтовно 3–5 тис. грн залежно від банку;

послуги нотаріуса – орієнтовно 12–15 тис. грн залежно від банку;

страхування майна – за тарифом 0,25% від вартості квартири (6 250 грн щороку);

держмито при купівлі житла на вторинному ринку – 1% від вартості нерухомості (25 тис. грн).

Втім, кажуть в ЛУН, застосування держмита та його розподіл між сторонами угоди потрібно уточнити для конкретного випадку. А покупці, які купують житло вперше, можуть бути звільнені від пенсійного збору за документального підтвердження відповідного права.

Отже, для квартири за 2,5 млн грн, крім першого внеску в 500 тис. грн, за наведеними умовами може знадобитися ще приблизно 41–96 тис. грн. Остаточна сума залежатиме від тарифів банку, умов угоди та права покупця на звільнення від окремих платежів.

Нагадаємо, раніше уряд змінив опосередковану граничну вартість будівництва квадратного метра житла, що вплинуло на програму «єОселя».