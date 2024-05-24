Одна з тактичних аптечок, яку ЗУАДК відправив в Україну

Розслідувачам NGL.media вдалось отримати митну декларацію на ввезення приблизно 10 тис. тактичних аптечок вартістю 33,6 млн грн, які за невідомих обставин зникли у Львові у листопаді 2022 року. Це перше документальне підтвердження того, що отримати вантаж мала Львівська обласна військова адміністрація, яка після розголосу у 2023 році категорично заперечувала свою причетність до зниклої гуманітарки. У NGL.media зазначають, що львівська поліція вже півтора року безуспішно шукає винних.

У копії митної декларації йдеться, що вантажівка з аптечками перетнула кордон 10 листопада 2022 року. Вантаж, отримувачем якого була ЛОВА, доставили на вулицю Земельну, 1. Саме там у листопаді 2022 року працював гуманітарний штаб ЛОВА.

Копія митної декларації, яку знайшли розслідувачі NGL.media

Зникнення аптечок розслідують з кінця листопада 2022 року. Тоді благодійна американська організація «Залучений український американський допомоговий комітет» виявила зникнення 9700 аптечок вартістю 908,6 тис. доларів. У липні 2023 року представники ЛОВА заперечували, що коли-небудь отримували такий вантаж. Однак представник ЗУАДК переконував, що особисто бачив коробки з аптечками на складі у Львові, який використовував гуманітарний штаб ЛОВА. NGL.media зазначає, що Андрій Дида, який міг би бути одним з головних свідків, помер у 2023 році.

Розслідувачі додають, що за півтора року слідчі не отримали переконливих доказів. Лише днями у судовому реєстрі з'явилися ухвали, що у вересні 2023 року слідчі отримали дозвіл провести обшуки на складі, а у листопаді 2023 року – дозвіл на дослідження документів щодо двох вантажівок MAN, які привезли гуманітарну допомогу від ЗУАДК. Крім цього, в одній з ухвал йдеться, що слідчі знайшли під час обшуків «банку білого кольору із вмістом невідомої речовини рослинного походження».

Нагадаємо, що ЗУАДК з початку повномасштабного вторгнення передавав в Україну гуманітарну допомогу морськими контейнерами. Вартість доставки одного контейнера становить 8-10 тис. доларів. Гуманітарну допомогу отримували партнери ЗУАДК. У Львові таким є «Центр волонтерства та захисту», який сортував та роздавав вантажі, а потім звітував американцям. Представники ЗУАДК регулярно проводили перевірки на місцях.

У жовтні 2022 року до ЗУАДК звернулася американка українського походження Лілія Тащук й сказала, що ЛОВА готова оплатити доставку контейнерів в Україну. Вантаж відправили 4 жовтня 2022 року. Однак гуманітарку отримали не партнери ЗУАДК, а ЛОВА. Вже 3 листопада адміністрація повідомляла про отриману допомогу зі США, однак не говорила про найдорожчий вантаж – тактичні аптечки. Після цього представники ЛОВА ігнорували звернення волонтерів.