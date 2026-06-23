Посадовцям загрожує в'язниця або ж штраф

Трьох керівників управлінь освіти на Буковині підозрюють у штучному завищені ціни при закупівлі електроенергії та реконструкції ліцею. Йдеться про Чернівецьку, Сокирянську та Красноїльську громади. Також підозри отримали колишній начальник управління освіти Чернівців та нинішній заступник. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чернівецької обласної прокуратури у вівторок, 23 червня. Загалом сума збитків становить понад 5 млн грн.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що колишній начальник, чинна начальниця Ірина Ткачук та заступник начальниці управління освіти Чернівецької міськради уклали додаткові угоди про підвищення ціни електроенергії. Ці угоди суперечили умовам основного договору щодо постачання електрики. Через це з міського бюджету зайво витратили майже 3 млн грн під час закупівлі електроенергії.

Майже 1,2 млн грн збитків виявили під час закупівлі енергоносіїв у Сокирянській громаді. За інформацією правоохоронців, начальниця відділу освіти укладала додаткові угоди на постачання електроенергії та природного газу на невигідних для громади умовах.

Також поліцейські виявили понад 1,1 млн грн збитків під час реконструкції Красноїльського ліцею. Керівнику відділу освіти Красноїльської селищної ради повідомили про підозру у розтраті бюджетних грошей, які виділили на розроблення кошторису та проходження експертизи за проєктом реконструкції ліцею № 1 з прибудовою навчального корпусу.

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Посадовцям повідомили про підозри за трьома статтями КК України – за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 1 ст. 364 та ч. 2 ст. 364. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі до 12 років залежно від частини статті, з позбавленням права обіймати посади до 3 років, а також із конфіскацією майна.