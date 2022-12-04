Путін уже знає про проблеми, з якими зіштовхнулися його військові на українському фронті

Президент Росії Владімір Путін здивований провалом своєї армії в Україні й може на деякий час зменшити цілі війни. Водночас він не відмовиться від планів щодо захоплення країни у довгостроковій перспективі, заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, інформує Reuters.

За її словами, нині керівництво Росії може скоротити короткострокові цілі в Україні, щоб повернутися до захоплення країни пізніше. Гейнс каже, що держава-терорист швидко вичерпує свої військові запаси.

Як вважає американська розвідка, Путін уже знає про проблеми, з якими зіштовхнулися його військові на українському фронті. Проте невідомо, чи має він повну картину стану своїх збройних сил.

«Ми бачимо брак боєприпасів, морального духу, проблеми із постачанням, логістикою», – пояснила глава американської національної розвідки.

До слова, напередодні в Міноборони України повідомили, що Росія почала застосовувати в Україні деякі види озброєнь зі стратегічних запасів, а ракетних ударів завдає частково ракетами, виготовленими в серпні цього року.