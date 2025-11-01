Кільцевий магістральний нафтопродуктопровід навколо Москви зупинив транспортування нафтопродуктів

31 жовтня спецпризначенці ГУР провели диверсію на нафтопродуктопроводі «Кільцевий» в Раменському районі Московської області. Унаслідок операції усі три нитки, якими росіяни транспортували бензин, дизель та авіаційне пальне для окупаційної армії вибухнули одночасно. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони в суботу, 1 листопада.

Військові зауважують, що антидронова сітка та воєнізована охорона ворожого об’єкта не допомогли ― нафтопродуктопровід виведено з ладу. Росіяни скерували на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади.

Довжина магістрального нафтопродуктопроводу «Кільцевий» становить 400 км. Пальне для транспортування трубопроводом надходило із Рязанського, Нижньогородського та Московського нафтопереробних заводів. Щороку «Кільцевий» був здатен перекачувати до 3 млн тонн авіаційного пального, до 2, 8 млн тонн дизпалива та до 1,6 млн тонн бензину.

«Чергова успішна операція ГУР на Росії ― серйозний удар по воєнних спроможностях держави-агресора, а також по її економіці, зокрема у Московському регіоні», – додали у відомстві.