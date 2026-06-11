Окрім пасток, городники часто використовують механічний захист грядок

Руді слимаки останніми роками стали справжньою проблемою для багатьох городників. Ці ненажерливі шкідники здатні за короткий час пошкодити салат, капусту, полуницю та багато інших культур. Особливо активно вони живляться у вологу погоду та виходять на пошуки їжі переважно вночі, через що боротьба з ними часто виявляється непростою. Як їх швидко позбутися, пише УНІАН.

На щастя, існують прості способи зменшити їхню чисельність без значних витрат. Одним із найвідоміших народних методів вважається пивна пастка, яка приваблює слимаків своїм ароматом і допомагає відловлювати шкідників просто на грядках.

Чому пиво приваблює слимаків

Слимаки добре реагують на запах бродіння. Саме тому аромат дріжджів, який міститься у пиві, діє на них як сильна приманка.

Відчувши запах, молюски повзуть до джерела аромату навіть із сусідніх ділянок. Завдяки цьому пастка може допомогти швидко зібрати значну кількість шкідників.

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Як зробити пивну пастку

Для виготовлення пастки підійде будь-яка містка ємність: пластикова банка, невелике відерце або обрізана пляшка.

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У ґрунті викопують заглиблення так, щоб краї ємності були майже на рівні поверхні землі. Після цього в посудину наливають пиво, залишаючи кілька сантиметрів до краю.

Найкраще встановлювати пастки ввечері, коли слимаки починають проявляти активність. Уже наступного ранку можна побачити результат.

Яке пиво використовувати

Для принади найчастіше радять брати темне або нефільтроване пиво з вираженим ароматом. Саме такі напої містять більше дріжджових запахів, які добре приваблюють молюсків.

Водночас для пастки не обов’язково купувати дорогі сорти. З цим завданням зазвичай справляється навіть недороге пиво.

Створіть захисний бар’єр

Окрім пасток, городники часто використовують механічний захист грядок. Для цього навколо рослин насипають смуги з матеріалів, які ускладнюють пересування слимаків.

Підійдуть сухий пісок, дрібний гравій, деревна зола або тютюновий пил. Через шорстку поверхню шкідникам складніше дістатися до рослин.

Проте після дощу такі бар’єри доведеться оновлювати, оскільки вони поступово втрачають свою ефективність.