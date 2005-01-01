Рятувальники розшукали 19-річного хлопця та його 8-річну сестру, які заблукали в Карпатах

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 10:199670

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Рятувальники розшукали 19-річного хлопця та його 8-річну сестру, які заблукали в Карпатах
фото Тurne
Гора Високий Верх розташована в селі Волосянка неподалік Славського

У вівторок, 2 січня, в с. Волосянка Сколівського району на Львівщині, спускаючись з гори Високий Верх, заблукали 19-річний хлопець та його 8-річна сестра. Рятувальникам вдалося оперативно розшукати заблукалих.

Як повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України у Львівській області, о 18:39 до рятувальників надійшло повідомлення, що спускаючись з гори Високий Верх, в темну пору доби, заблукали двоє туристів: 19-річний хлопець та його 8-річна сестра.

На їхній пошук одразу направили рятувальників. О 19:50 рятувальники знайшли заблукалих біля підніжжя гори Високий Верх. Медичної допомоги вони не потребували.

Крім того, 2 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надали допомогу трьом травмованим туристам-лижникам. Туристи під час катання на лижних трасах гір Тростян та Високий Верх отримали травми ніг і ключиці.

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