Андрій Садовий і Михеїл Саакашвілі під час одного з візитів екс-президента Грузії до Львова

Екс-президент Грузії Михеїл Саакашвілі, який уже три тижні продовжує голодування у грузинській в’язниці, передав на волю листа з подякою за підтримку мерові Львова Андрію Садовому. Листа передала народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Ясько, яка напередодні зустрілася з Саакашвілі у тюрмі. Раніше Ясько і Саакашвілі повідомили про свої роматичні стосунки.

«Шановний Друг Андрій! Дуже був щасливий прочитати Твої слова підтримки. І для мене, і для Лізи таке людське відношення зараз вирішальне», – написав, зокрема, українською Михеїл Саакашвілі.

Нагадаємо, що екс-президент Грузії оголосив 1 жовтня голодування, домагаючись звільнення з в’язниці, куди він потрапив після добровільного повернення у країну. 18 жовтня мер Львова Андрій Садовий публічно підтримав Саакашвілі, закликавши його, втім, припинити голодування. «Я прошу свого друга Михеїла припинити акцію голодування. Розумію політичну мету, але здоров’я важливіше», – наголосив тоді Садовий у колонці для НВ.

Проте Михеїл Саакашвілі уже три тижні продовжує голодування. В ніч на 23 жовтня стан його здоров’я, за словами Ясько, різко погіршився – медики зробили 53-річному політику екстренне переливання крові.

«Я сподіваюсь, що грузинська гідність буде вищою за бажання звести рахунки. Ми не маємо права залишити нашого друга в біді! Українська влада не зможе просто відмовчатись», – прокоментував Садовий листа Саакашвілі.