Прокуратура Грузії в середу, 20 жовтня опублікувала детальну інформацію про те, як екс-президент цієї країни Михеїл Саакашвілі добирався до Грузії з України.

Як пише «Інтерфакс-Україна», у повідомленні прокуратури йдеться, що 28 вересня, приблизно о 23:00, з українського порту «Чорноморськ» в порт «Поті» прибуло судно «Вільнюс». З цього судна 29 вересня в першій годині ночі спустився трейлер з причепом, навантажений молочними продуктами. У прокуратурі стверджують, що в причепі переховувався Саакашвілі, який вже на території порту пересів у кабіну водія.

«Цими діями Михеїл Саакашвілі в обхід державного контролю незаконно перетнув державний кордон Грузії», – заявили в прокуратурі.

Згідно з інформацією, Саакашвілі приблизно о 02:15 ночі пересів в інший транспортний засіб – в легковий автомобіль марки Mercedes. Цієї ж ночі Саакашвілі і ще троє людей, які йому допомагали, добралися до села Тквірі Абаського району (край Самегрело - Верхня Сванетія), звідки пізніше він виїхав на автомобілі Ford Transit в бік Батумі, а потім повернувся назад в Абаський район.

Згідно з заявою прокуратури, до столиці Грузії – Тбілісі – Саакашвілі дістався вже на світанку 30 вересня на тому ж транспортному засобі з причепом, в якому перебував на борту судна «Вільнюс».

Нагадаємо, Михеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Йому загрожує до шести років в’язниці. Оскільки Саакашвілі має українське громадянство, то українська влада пообіцяла повернути Саакашвілі в Україну, однак Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що видача Саакашвілі Україні неможлива.

Наразі екс-президент Грузії у в’язниці голодує, а місцеві лікарі рекомендують його госпіталізувати.