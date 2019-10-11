Садовий запропонував 2020-й оголосити роком культури і додатково виділити на галузь 116 млн грн

Міський голова запропонував додатково виділити на культуру 116 млн грн

У Львові розпочався Конгрес культури «Перехід 1989». Під час трьох днів Конгресу проаналізують культурний досвід за останні 30 років. Під час урочистого відкриття заходу міський голова Львова Андрій Садовий запропонував 2020 рік оголосити роком культури і додатково виділити на культуру 116 млн грн. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Міський голова звернувся до заступниці міністра культури Ірини Подоляк, письменниці Оксани Забужко та журналіста та телеведучого Юрія Макарова та інших гостей, які були присутні на урочистому відкритті конгресу, з проханням допомогти з втіленням ідеї.

«Ми маєм амбіцію — 2020 рік у Львові оголосити роком культури. Ми хочемо цими 116 млн грн підтвердити рік культури фінансами. Можливо, міністерство долучиться, помножить цю суму на 2 чи, можливо, долучаться благодійники. Я б дуже просив до середини листопада, до формування бюджету, щоб ви змогли згенерувати ідеї. Ми оберемо кращі, і в межах 2020 року їх зреалізуємо. Щоб наше бажання, як столиці культури, ми почали наповнювати змістом», — сказав мер міста Андрій Садовий.

116 млн грн, які міський голова пропонує додатково виділити на потреби галузі культури, місто отримало з продажу приміщення на пл. Ринок, де колись був ресторан «Під Левом».

«Це є прекрасна будівля, в якій хотіли робити ресторан. Але, дякуючи спільноті міста, ми вирішили зробити там мистецький простір. Юля Хомчин, Ірина Подоляк і багато тут присутніх приклали чимало зусиль, щоб тут депутати не порахували метрами і грішми», – зазначив Андрій Садовий.

Як зазначив міський голова Львова, сьогодні о 19:00 на пл. Ринок, 42 відбудеться цікавий перформанс — відкриття триєнале сучасного мистецтва «Український Зріз».

Конгрес культури зібрав близько 200 діячів культури України та Європи

Конгрес культури має 3 тематичні блоки, у рамках яких відбуватимуться дискусії — «Мури», «Міри», «Наміри», під час яких аналізуватимуть культурний досвід України та Європи за останні 30 років і напрацьовуватимуть рекомендації для культурної сфери України. Захід складатиметься із двох програм: дискусійної (панелі «Мури», «Міри», «Наміри») та мистецької («Український Зріз»). Учасники дискусій — відомі письменники, мистецтвознавці, соціологи, редактори, куратори з України, Польщі, Естонії, Німеччини, Боснії та Герцеговини, Бельгії, Канади, Ізраїлю.

До слова, у мистецькій програмі – концерт гурту «Жадан і Собаки», виставка Let’s Talk About Modernity. 24 H extended на «Фабриці Повидла» та інші події. також у у просторі Lem Station вже стартувала виставка «Обабіч».

Хронологічно і метафорично вихідною точкою Конгресу став 1989-й — рік радикальних змін і процесів для України, Європи та світу. Захід відкривають Оксана Забужко від України та відома хорватська авторка Славенка Дракуліч, а на закритті буде можливість послухати виступ Віталія Портникова.

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