Яскравий салат-асорті з овочів і печериць на зиму. Рецепт дня
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Цей яскравий салат-асорті стане чудовою заготівлею на зиму для всієї родини. Він поєднує хрусткі огірки, ніжну цвітну капусту, соковитий перець, цибулю та печериці, а за бажанням до нього можна додати кабачки, баклажани, кукурудзу чи інші сезонні овочі. Завдяки попередньому вимочуванню в солоній воді овочі залишаються пружними, а ароматний маринад робить їх особливо смачними. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 7–8 банок об'ємом 500 мл. Рецепт Катерини Гришкіної.
Інгредієнти
|Цвітна капуста
|1 кг
|Огірки
|2 кг
|Печериці дрібні
|1 кг
|Солодкий перець
|5–6 шт.
|Цибуля ріпчаста
|4–5 шт.
|Для солоного розчину:
|Вода
|2 л (10 склянок по 200 мл)
|Сіль
|200 г (1 склянка)
|Для маринаду:
|Вода
|600 мл (3 склянки по 200 мл)
|Цукор
|200 г (1 склянка)
|Оцет 9%
|200 мл (1 склянка)
|Лавровий лист
|3–4 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розберіть цвітну капусту на невеликі суцвіття. Огірки та печериці залиште цілими, якщо вони невеликі. Перець наріжте великими шматочками, а цибулю – великими кільцями.
Крок 2
Приготуйте солоний розчин. Розчиніть сіль у воді та занурте в нього всі овочі й печериці. Залиште на 2 години.
Крок 3
Дістаньте овочі з розчину та щільно розкладіть їх у чисті стерилізовані банки.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Приготуйте маринад. З'єднайте воду, цукор, оцет і лавровий лист, доведіть до кипіння та проваріть 1–2 хвилини.
Крок 5
Залийте овочі гарячим маринадом до самого верху банок.
Крок 6
Накрийте банки стерилізованими кришками та простерилізуйте протягом 15 хвилин після закипання води.
Крок 7
Герметично закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.
Крок 8
Зберігайте готовий салат у прохолодному темному місці. Взимку він стане чудовою закускою до м'ясних страв, картоплі чи святкового столу.