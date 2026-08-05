Цей яскравий салат-асорті стане чудовою заготівлею на зиму для всієї родини. Він поєднує хрусткі огірки, ніжну цвітну капусту, соковитий перець, цибулю та печериці, а за бажанням до нього можна додати кабачки, баклажани, кукурудзу чи інші сезонні овочі. Завдяки попередньому вимочуванню в солоній воді овочі залишаються пружними, а ароматний маринад робить їх особливо смачними. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 7–8 банок об'ємом 500 мл. Рецепт Катерини Гришкіної.

Інгредієнти Цвітна капуста 1 кг Огірки 2 кг Печериці дрібні 1 кг Солодкий перець 5–6 шт. Цибуля ріпчаста 4–5 шт. Для солоного розчину: Вода 2 л (10 склянок по 200 мл) Сіль 200 г (1 склянка) Для маринаду: Вода 600 мл (3 склянки по 200 мл) Цукор 200 г (1 склянка) Оцет 9% 200 мл (1 склянка) Лавровий лист 3–4 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Розберіть цвітну капусту на невеликі суцвіття. Огірки та печериці залиште цілими, якщо вони невеликі. Перець наріжте великими шматочками, а цибулю – великими кільцями. Крок 2 Приготуйте солоний розчин. Розчиніть сіль у воді та занурте в нього всі овочі й печериці. Залиште на 2 години. Крок 3 Дістаньте овочі з розчину та щільно розкладіть їх у чисті стерилізовані банки. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Приготуйте маринад. З'єднайте воду, цукор, оцет і лавровий лист, доведіть до кипіння та проваріть 1–2 хвилини. Крок 5 Залийте овочі гарячим маринадом до самого верху банок. Крок 6 Накрийте банки стерилізованими кришками та простерилізуйте протягом 15 хвилин після закипання води. Крок 7 Герметично закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження. Крок 8 Зберігайте готовий салат у прохолодному темному місці. Взимку він стане чудовою закускою до м'ясних страв, картоплі чи святкового столу.