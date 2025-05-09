Багато хто звик сприймати редиску лише як свіжий інгредієнт для весняних салатів. Але насправді цей овоч здатен здивувати – варто лише запекти або підсмажити його, як він відкриває зовсім інший, м’який і ніжний смак.

Інгредієнти:

редиска – 200 г;

молода картопля – 300 г;

томати чері – 150 г;

чебрець – 2-3 гілочки;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування:

Редиску та картоплю добре промийте й наріжте залежно від їхнього розміру – великі частуйте на чверті, менші можна залишити половинками. Розкладіть підготовлені овочі на застелене пергаментом деко, злегка збризніть їх олією, посипте сіллю та додайте кілька гілочок ароматного чебрецю. Запікайте до м’якості, а після – дайте овочам трохи охолонути, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Потім перекладіть їх у велику миску, додайте свіжі томати чері, розрізані навпіл, трохи листя чебрецю, приправте меленим перцем, ще дрібкою солі й збризніть якісною оливковою олією.