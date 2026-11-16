15–20 г сала за день буде достатньо, щоб і смаки задовольнити, і користь отримати

Коли надворі холодно, на кухні у багатьох українців з’являється сало. Воно добре смакує з борщем, чорним хлібом і часником. Багато господинь готують смачні намазки, у яких головним інгредієнтом є сало. Його навіть називають «українським снікерсом», бо, як і шоколадний батончик, воно дає чимало енергії.

Водночас навколо сала точиться чимало суперечок: одні називають його українським суперфудом, інші вважають продуктом, від якого краще відмовитися. Тож хто має рацію? ZAXID.NET попросив допомогти розібратися у цьому фізіологиню, консультантку зі здорового харчування, авторку книжки «Що і скільки їсти» Ольгу Дорош.

Чим багате сало?

«Передусім сало – це жир, а отже, концентроване джерело енергії. У 100 г є 800-900 ккал, залежно від кількості м’яса, вологи та способу приготування. Тому навіть невеликий шматочок дає чимало енергії», – каже Ольга Дорош.

У складі сала є різні типи жирних кислот:

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мононенасичені жирні кислоти . Серед них – олеїнова кислота, яка також міститься в оливковій олії;

. Серед них – олеїнова кислота, яка також міститься в оливковій олії; поліненасичені жирні кислоти. Їх кількість залежить, зокрема, від раціону тварини;

Їх кількість залежить, зокрема, від раціону тварини; насичені жирні кислоти. Їх у салі теж чимало. Надмірне споживання насичених жирів може підвищувати рівень холестерину ЛПНЩ, так званого «поганого» холестерину. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує, щоб насичені жири забезпечували не більше ніж 10% добової енергетичної цінності раціону.

«У салі також є у невеликій кількості жиророзчинні вітаміни, зокрема вітаміни А, D, але їхній вміст дуже малий. Тому я б не розглядала сало як значуще джерело вітамінів або продукт, за допомогою якого можна покрити потреби організму в певних нутрієнтах», – каже експертка.

Яку користь сало приносить організму?

За словами консультантки зі здорового харчування, жири потрібні організму: вони забезпечують енергією, входять до складу клітинних мембран, беруть участь у засвоєнні вітамінів A, D, E і K. Тому повністю виключати жири з раціону не потрібно.

«Сало може бути одним із продуктів, із яких людина отримує жири. Воно також може додавати стравам смаку та ситності. Але важливо розуміти: ці властивості не роблять його унікальним або незамінним продуктом. Іноді можна почути, що сало нібито захищає судини, зміцнює імунітет або допомагає знизити холестерин. Переконливих доказів таких особливих лікувальних властивостей немає. Зокрема, наявність у салі олеїнової кислоти не означає, що воно має такий самий вплив на здоров’я, як оливкова олія. Адже важливий не один компонент, а весь склад продукту», – пояснює Ольга Дорош.

Скільки сала можна з’їсти на день і як часто?

Універсальної норми споживання сала, яка підходила б усім, немає, каже експертка. ВООЗ не встановлює окремої добової норми для цього продукту. Рекомендації стосуються загальної кількості насичених жирів у раціоні. Як практичний орієнтир, для людини без особливих медичних обмежень порції 15–20 г сала за день буде достатньо. Це невеликий шматочок, а не кілька товстих скибок.

Їсти його можна час від часу, наприклад кілька разів на тиждень, якщо це вписується в загальний раціон. Але немає потреби спеціально їсти сало щодня заради користі для здоров’я.

З чим краще поєднувати сало?

Аби споживання сала пішло на користь, експертка радить поєднувати його з:

свіжими овочами (огірками, помідорами, капустою, редискою);

зеленню та часником;

цільнозерновим хлібом;

овочевими стравами, наприклад борщем.

«Овочі додають до страви клітковину, вітаміни та мінерали, а хліб – вуглеводи й додаткову ситність. Таке поєднання допомагає зробити прийом їжі більш різноманітним», – каже Ольга Дорош.

На що звернути увагу при виборі сала?

Консультантка зі здорового харчування каже, що найкраще обирати свіже сало від перевіреного виробника або продавця, який може підтвердити походження продукту та дотримання ветеринарно-санітарних вимог.

При виборі сала вона радить звернути увагу на кілька моментів:

Свіжість сала. Воно має мати характерний запах без ознак прогірклості, сторонніх або неприємних ароматів.

Зберігання. Продукт має зберігатися за належної температури, а не тривалий час лежати без охолодження.

Кількість солі. Солоне сало може містити багато натрію, тому варто враховувати його, особливо якщо в раціоні вже багато солоних продуктів.

Спосіб обробки. Для регулярного споживання експертка радить не робити вибір на користь копченого сала. Під час копчення можуть утворюватися небажані сполуки, зокрема поліциклічні ароматичні вуглеводні, які можуть сприяти розвитку деяких видів раку. Це не означає, що один шматочок копченого сала становить небезпеку, але часте споживання копчених продуктів краще обмежувати.

Кому з салом слід бути обережним?

Ольга Дорош каже, що сало не має універсального списку протипоказань, але є ситуації, коли кількість і частоту його споживання варто переглянути.

Людям із підвищеним рівнем холестерину ЛПНЩ або серцево-судинними захворюваннями. Їм особливо важливо контролювати кількість насичених жирів. Сало не обов’язково повністю виключати з раціону, але воно не має бути регулярним основним джерелом жиру. Варто віддавати перевагу оливковій та іншим рослинним оліям, горіхам, насінню й рибі.

Людям із підвищеним артеріальним тиском. Їм слід бути особливо обережними зі солоним салом, адже воно може бути додатковим джерелом натрію. Тому важливо зважати не лише на розмір порції сала, а й на загальну кількість солі в раціоні.

Людям із захворюваннями жовчного міхура, підшлункової залози або травного тракту. Жирна їжа може посилювати симптоми.

Водночас надлишкова маса тіла не є підставою повністю відмовитися від сала. Якщо людина прагне знизити вагу, каже консультантка, важливо враховувати його енергетичну цінність і загальну кількість їжі, а не оголошувати окремі продукти забороненими.

То їсти чи не їсти?

Їсти можна, якщо вам подобається цей продукт і немає індивідуальних медичних обмежень, каже Ольга Дорош. Однак не варто приписувати салу лікувальні властивості або намагатися зробити його обов’язковою частиною щоденного меню.

«Здорове харчування не визначається одним продуктом. Значно важливіше, що людина їсть загалом: чи достатньо в раціоні овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, риби, горіхів і джерел ненасичених жирів. Тож невеликий шматочок сала з борщем, житнім хлібом і овочами – цілком нормальна частина раціону. Не потрібно ні боятися його, ні шукати в ньому суперсили», – радить експертка.