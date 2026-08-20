Максим Микитась загалом отримав п'ять підозр від НАБУ і САП

У четвер, 20 серпня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила Вищий антикорупційний суд обрати бізнесмену, колишньому депутату Верховної Ради, експрезиденту державної корпорації «Укрбуд» Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 200 млн грн. Про це повідомили «Суспільне»та «Радіо Свобода».

Максим Микитась є фігурантом справи «Форест Гамп». Його підозрюють в утворенні та керівництві злочинною організацією, двох епізодах рейдерства, готуванні до заволодіння майном і легалізації коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

За версією слідства, Микитась і чинний депутат Вадим Столар були керівниками злочинної організації, а входити до неї могли високопосадовці Офісу президента та інші особи. Загалом під час засідання прокурор САП назвав 13 осіб, які фігурують у матеріалах провадження.

Прокурор стверджує, що вже колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, ймовірно, впливала на заступницю міністра юстиції Олену Ференс у питаннях роботи антирейдерської комісії Мінʼюсту.

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Генеральний директор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик, за версією слідства, надавав поради та вказівки щодо дій у цій комісії, а бізнесмен, ексдепутат Дніпропетровської облради Василь Астіон відповідав за судовий супровід рішень в інтересах учасників організації.

Підлеглий Максима Микитася, керівник ТОВ «Метробуд» Валентин Єлізаров, за даними слідства, координував операційну діяльність, давав вказівки номінальним керівникам компаній, підшукував осіб для оформлення підприємств і був залучений до легалізації коштів у червні 2026 року.

Також, за словами прокурора, у червні 2026 року Микитась та Мудра взаємодіяли з представниками «Сенс Банку» – Миколою Гладищенком, Олегом Ступаком і Людмилою Снігур, які, за версією слідства, сприяли легалізації коштів.

Ця злочинна організація також контролювала наразі невстановлених осіб – хакерів, які втручалися в роботу реєстру нерухомості, та юридичних осіб, представників правоохоронних і судових органів, зазначає реєстр судових рішень Вищого антикорупційного суду.

Засідання триватиме два дні – сьогодні виступає сторона обвинувачення, а 21 серпня слово буде надане стороні захисту.

Центр протидії корупції зазначає, що це вже п’ята підозра колишньому народному депутатові Максиму Микитасю від НАБУ і САП. Три справи, у яких екснардеп має підозру, вже слухаються у Вищому антикорсуді.